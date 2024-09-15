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Сын Дмитрия Лоськова Григорий дебютировал в профессиональном футболе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник Григорий Лоськов, сын экс-капитана московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова, провел свой первый матч на профессиональном уровне.

18-летний игрок вышел на поле в составе «Химок-М» в домашнем матче 23-го тура группы 3 второй лиги Б против тамбовского «Спартака» (0:3). Лоськов-младший не сумел отметиться результативными действиями.

Дмитрий Лоськов является 2-кратным чемпионом России и 3-кратным обладателем национального кубка страны. Он лидирует по количеству проведенных матчей за железнодорожников за всю историю клуба (422) и является лучшим бомбардиром команды (128 голов). Также на счету экс-футболиста 25 матчей и 2 гола за сборную России.

Дмитрий Лоськов
ФК Спартак (Тамбов)

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