«Тосно» объявил о планах выступать во второй лиге

«Тосно» планирует заявиться во вторую российскую лигу, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Тосно» официально начал путь к новой вершине — выходу во вторую лигу! Сейчас мы активно занимаемся подготовкой всех необходимых документов для лицензирования команды и стадиона «Химик», чтобы соответствовать высоким требованиям турнира», — говорится в заявлении.

О возрождении «Тосно» стало известно в апреле прошлого года. С того момента команда выступала в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области.

До этого клуб был расформирован в 2018 году. Перед этим «Тосно» провел в РПЛ сезон-2017/18 и в том же году стал победителем Кубка России.