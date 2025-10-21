«Тосно» выступит во Второй лиге в следующем сезоне

21 октября, 15:21
«Тосно» выступит во Второй лиге в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.
Команда из Ленинградской области будет играть в группе 2 дивизиона Б. Отмечается, что данное решение было единогласно принято на общем собрании руководства клуба.
Ранее «Тосно» одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.
В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. Вскоре команда не смогла заявиться в Первую лигу из-за долгов и была расформирована. В 2023 году она была возрождена.
лорд Зелони
Если это всерьёз и надолго, остаётся только радоваться лорд Зелони
21.10.2025
Gena34
Значит кому то это надо,скоро и Химки возродят,сплошное отмывание денег.
21.10.2025
лорд Зелони
21.10.2025
инок
У Тосно больше трофеев, чем у многих клубов высшей лиги, так что можно сказать клуб с хорошим именем.)
21.10.2025