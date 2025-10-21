Видео
21 октября, 15:21

«Тосно» выступит во Второй лиге в следующем сезоне

Сергей Ярошенко

«Тосно» выступит во Второй лиге в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.

Команда из Ленинградской области будет играть в группе 2 дивизиона Б. Отмечается, что данное решение было единогласно принято на общем собрании руководства клуба.

Ранее «Тосно» одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.

В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. Вскоре команда не смогла заявиться в Первую лигу из-за долгов и была расформирована. В 2023 году она была возрождена.

Источник: ФК «Тосно»
4

  • лорд Зелони

    Если это всерьёз и надолго, остаётся только радоваться лорд Зелони

    21.10.2025

  • Gena34

    Значит кому то это надо,скоро и Химки возродят,сплошное отмывание денег.

    21.10.2025

  • лорд Зелони

    Если это всерьёз и надолго, то это надо приветствовать лорд Зелони

    21.10.2025

  • инок

    У Тосно больше трофеев, чем у многих клубов высшей лиги, так что можно сказать клуб с хорошим именем.)

    21.10.2025

    Футбол
    ФК Тосно
