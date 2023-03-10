Щербаченко о зоне «Юг»: «Семшов против Зырянова — интрига!»

Тренер Федор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о раскладах в зоне «Юг» второй лиги и перспективах ставропольского «Динамо».

— Сегодня возобновляется первенство второй лиги во зоне «Юг». В первой части сезона вы работали в «Роторе», знаете специфику турнира. Кто фаворит в борьбе за путевку в первую лигу?

— Знаю не понаслышке эту зону. Тут часто можно увидеть эмоциональные матчи, так как играют воспитанники академий и ДЮСШ южных городов. Это придает встречам дополнительный антураж, колорит. Что касается фаворитов, то нас ждут очень упорная борьба за первое место между «Черноморцем», «Чайкой» и «Ротором». Конечно, многое будет зависеть от того, как команды подготовились на сборах. Хотя не всегда о силе коллектива можно судить по результатам контрольных матчей. А если брать календарь, то, считаю, у Волгограда вначале он полегче.

Но самое важное начнется позже, когда определится первая шестерка. Вот тогда команды сыграют друг с другом по разу, там все и решится.

Конечно, интересно будет посмотреть за противостоянием двух тренеров — Зырянова («Черноморец») и Семшова («Чайка). Два партнера по сборной Хиддинка, которая брала бронзу на Евро-2008, теперь выясняют отношения друг с другом уже на тренерском поприще. Какая интрига!

— Недавно появилась информация, что вы по приглашению клуба летали в Ставрополь.

— Да. Руководство клуба по инициативе главного тренера Алексея Мулдарова, который играл у меня и знает мою тренерскую методику, попросило меня проконсультировать тренерский штаб и футболистов. Считаю, нам это удалось. Я провел несколько тренировок, присутствовал на контрольной встрече с «Форте», пообщался с руководством клуба. Увидел, что в «Динамо» все меняется в лучшую сторону. Взят курс на омоложение и на своих воспитанников. Впервые за долгое время с молодыми ребятами (2006 г.р.) подписали контракты.

В Ставрополе сейчас работают две детские школы. Одна из них носит имя Романа Павлюченко. Плюс есть школа Олимпийского резерва. Так вот с 5 воспитанниками из этих двух структур «Динамо» заключило соглашения. Это радует. Насколько я знаю, теперь и «Машук» собирается пойти по этому же пути. Если раньше делалась ставка на ветеранов, на футболистов, которые доигрывали карьеру (это никому пользы не приносило), то теперь появляется свежая кровь. Мне этот вектор по душе. Сейчас руководство Края рассматривает возможность по улучшению футбольной инфраструктуру. Есть надежда, что в ближайшие годы мы увидим возрождение ставропольского «Динамо», которое будет решать серьезные задачи.

Единственное — думаю, в городе нужно построить еще хороший, современный интернат, так как самые талантливые воспитанники все равно покидают Ставрополье. Так сейчас происходит во многих регионах, за исключением Ростовской области. Вот там три сильных академии, для ребята созданы хорошие условия — они оттуда не рвутся.

Кстати, сейчас в Волгоградской области власти довольно серьезно вкладываются в строительство полей, инфраструктуры. Думаю, и ставропольские депутаты могли бы обсудить такую ситуацию с главой региона, привлечь не только бюджетные, но и внебюджетные деньги, найти спонсоров.

Ведь Ставрополье всегда был футбольным регионом, богатый на таланты. Климат позволяет почти круглый год играть в футбол.