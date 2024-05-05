Тренер «Химика» Передня: «Едим на заводе, питаемся раз в день за счет фаната-мецената»

Главный тренер дзержинского «Химика» Сергей Передня рассказал о том, как в клубе организован процесс питания.

На данный момент подмосковная команда выступает в группе «Серебро» второй лиги (Дивизион А) и располагается на 2-й позиции в турнирной таблице.

«Питаемся раз в день за счет фаната-мецената, друга команды, который сильно помогает. Мы едим на заводе, а приезжим командам выделяем доппаек. Мы специально делаем тренировки утром, чтобы поработать и потом полноценно пообедать», — цитирует тренера «Чемпионат».

По его словам, в меню обычно входит суп и второе блюдо.

52-летний Передня возглавляет «Химик» с 2022 года. До этого специалист в разные годы работал в «Томи», «Тамбове», «СКА-Хабаровске» и других командах.

В «Химике» начинали свой спортивный путь такие известные футболисты, как Дмитрий Черышев, Игорь Горелов, Валерий Попович, Алексей Герасимов и Альберт Осколков.