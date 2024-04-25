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Сегодня, 01:22

Тренер «Краснодара-2» и сборной России Николай Писарев был дисквалифицирован на 4 матча

Евгений Козинов
Корреспондент
Николай Писарев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара-2» и помощник главного тренера сборной России Николай Писарев получил четырехматчевую дисквалификацию.

20 апреля «Краснодар-2» в матче Второй лиги дивизиона А группы «Золото» на выезде проиграл «Уфе» (1:2), а Писарев в этой встрече получил красную карточку за нецензурную брань в адрес судейской бригады.

«Главный тренер краснодарцев был удален за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров, он не смог по техническим причинам принять участие в заседании. В этом сезоне у Писарева это второй случай, речь идет о рецидиве. «Краснодар-2» не отрицал оскорбительного поведения Писарева, передал его извинения перед судьями. Начальник команды сказал, что проведена беседа с Писаревым. КДК РФС решил дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тыс. рублей», — цитирует ТАСС Григорьянца.

После 8 туров «Краснодар-2» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/20637023
Николай Писарев
Футбол
Артур Григорьянц
КДК
0
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