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Сегодня, 10:24

Белоруков о целях петербургского «Динамо»: «Планы выйти в первую лигу есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков признался, что в команде рассматривают выход в первую лигу.

«Выход в первую лигу? Планы такие есть. Но все будет упираться в финансовое положение и инфраструктуру клуба. Планов действительно много. И желание развивать проект большое. Но времена непростые. Надеюсь, все получится. Недавно мы объявили об открытии академии в Петербурге. Есть и молодежная команда, которую важно развивать. Клуб старается выстроить правильную структуру», — приводит слова Белорукова «Чемпионат».

«Динамо» (Санкт-Петербург) в 20 матчах второй лиги набрало 23 очка и занимает во второй группе восьмое место из 11.

Источник: Чемпионат
Дмитрий Белоруков
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
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