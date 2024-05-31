Тренер ялтинского «Рубина» отметил дисциплинированность команды после победы в 11-м туре второй лиги

Главный тренер ялтинского «Рубина» Алексей Грачев прокомментировал «СЭ» итоги встречи против команды «Биолог-Новокубанск» (2:1) в матче 11-го тура второй лиги Б группы 1.

«Сегодня команда показала, что у нее есть характер и что мы находимся на правильном пути после обидных поражений. Особо отмечу, что это уже наша вторая волевая победа на выезде и я благодарен ребятам, что они не опускают руки и бьются до конца. Сыграли строго и дисциплинированно. Здорово проявили себя вернувшиеся после травм игроки атаки Максимов и Каверин. Отмечу нашего голкипера Никиту Колесова, который не дрогнул в дуэли с нападающим и отбил удар с пенальти. Поздравляю команду и наших болельщиков и всю Ялту с этой победой!» — сказал Грачев «СЭ».

Хозяева повели на 32-й минуте матча, забив с пенальти, но ялтинцы сравняли счет усилиями Никиты Каверина, а затем победный мяч забил футболист ялтинского «Рубина» Вадим Зубавленко.