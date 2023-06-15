«Уфа» объявила о назначении экс-арбитра Егорова на пост генерального директора

«Уфа» сообщила о назначении Александра Егорова на пост генерального директора клуба.

«Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба», — говорится в заявлении клуба.

Ранее пост гендиректора клуба занимал Шамиль Газизов. В начале июня собрание учредителей «Уфы» приняло решение отправить его в отставку.

50-летний Егоров — спортивный функционер и бывший футбольный судья. С 2018 по 2019 года занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. В 2020 году он был единогласно избран президентом Федерации футбола Мордовии.

По итогам прошедшего сезона первой лиги «Уфа» заняла 16-е место и вылетела во второй дивизион.