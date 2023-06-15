Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:36

«Уфа» объявила о назначении экс-арбитра Егорова на пост генерального директора

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Егоров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

«Уфа» сообщила о назначении Александра Егорова на пост генерального директора клуба.

«Сегодня правление футбольного клуба «Уфа» приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба», — говорится в заявлении клуба.

Ранее пост гендиректора клуба занимал Шамиль Газизов. В начале июня собрание учредителей «Уфы» приняло решение отправить его в отставку.

50-летний Егоров — спортивный функционер и бывший футбольный судья. С 2018 по 2019 года занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. В 2020 году он был единогласно избран президентом Федерации футбола Мордовии.

По итогам прошедшего сезона первой лиги «Уфа» заняла 16-е место и вылетела во второй дивизион.

ФК Уфа
Александр Егоров
1
Обсудить
Читайте также
Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили в последний момент. Почему?
Малком и Дзюба — самые яркие игроки. Федотов — лучший тренер. Так считают авторы «СЭ»
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков прокомментировал включение клубов с новых территорий в российские соревнования