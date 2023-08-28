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Сегодня, 15:59

«Уфа» объявила об отставке главного тренера Гуренко

Виктория Кравченко
Сергей Гуренко.
Фото ФК «Уфа»
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«Уфа» сообщила об отставке главного тренера Сергея Гуренко.

«Совет учредителей и руководство ФК «Уфа» приняли решение освободить Сергея Гуренко от должности главного тренера команды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Харлачев. В «Уфе» он занимал должность старшего тренера.

Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством уфимцы провели восемь официальных матчей, в которых одержали две победы, три раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

После 7 туров второй лиги «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице.

Сергей Гуренко
ФК Уфа
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