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ФНЛ-2

Сегодня, 12:35

«Уфа» уладила финансовые вопросы и сохранит лидеров прошлого сезона

Алина Савинова
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В «Уфе» улажены все финансовые вопросы, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, с приходом на пост гендиректора клуба Александра Егорова и при помощи министра спорта республики Башкортостан Руслана Хабибова, уфимская команда не испытывает трудностей в деньгах.

Отмечается, что игрокам, которые вылетели с командой из первой лиги, было предложено сохранить зарплату на уровне ФНЛ, а некоторым даже увеличить ее. Кроме того, зарплата сотрудников вернулась на прежний уровень.

Известно, что в команде остались Эрвинг Ботака, Артем Голубев, Артем Погосов, Роман Минаев, Лев Ушахин и Илья Молтенинов. На данный момент тренерский штаб «Уфы» занимается просмотром потенциальных новичков.

По итогам минувшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 34 матчах, и вылетела в ФНЛ-2. В июне команду возглавил Сергей Гуренко, который ранее работал в «Краснодаре», нальчикском «Спартаке», «Амкаре», минском «Динамо», «Шахтере» и других командах.

Источник: https://metaratings.ru/news/ufa-reshila-finansovye-voprosy-i-sokhranit-liderov-proshlogo-sezona-263243/
Футбол
ФК Уфа
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