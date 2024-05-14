Украинский нападающий Мурза заявил, что его не задевает критика

Футболист с Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром» из второй лиги, признался, что его не задевает критика.

23-летний футболист родился в Волновахе, городе на юго-западе Донецкой области Украины, и подвергся резкой критике украинских СМИ за переезд в Россию.

— На Украине тебя сейчас называют предателем родины. Тебя это не задевает?

— Когда переходил в «Муром», понимал: будут много писать и говорить. Читая все эти заявления, убедился, что народ движется не в том направлении. Мне с такими людьми не по пути. Критика [со стороны] общественности, украинских новостных каналов на меня никак не повлияла. Читал это с улыбкой, — цитирует Мурза Sport24.

24-летний футболист выступает в «Муроме» с марта 2024 года. В 2022 году он защищал цвета латвийского «Валмиера».