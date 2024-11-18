В Астрахани задержали подозреваемых в нападении на Евсеева

Полиция задержала двух жителей Астраханской области, подозреваемых в нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева его помощника Александр Шмарко, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сообщается, что задержанные астраханцы 2002 и 2003 года рождения, названные инициаторами происшествия, доставлены в отдел полиции. В данный момент проводится процессуальная проверка.

В ночь на 18 ноября стало известно, что на Евсеева и Шмарко напали в «Астрахани» с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

Евсеева и Шмарко госпитализировали после нападения. Сейчас тренеров уже отпустили из больницы.