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Сегодня, 19:26

В «Динамо» Брянск подтвердили возможное назначение Канчельскиса на пост главного тренера

Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор «Динамо» Брянск Андрей Козлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера Андрея Канчельскиса.

Ранее об этом сообщил интернет-ресурс «На Футбольной Орбите»

«Пока ничего неясно. Мы давно знакомы с Андреем Канчельскисом, общаемся с ним. Но решение должно принять руководство клуба и сам Канчельскис. У нас много кандидатов на данный пост, в том числе и Андрей Антанасович. Посмотрим, что будет в ближайшее время», — сказал Козлов «СЭ».

По итогам 2024 года «Динамо» Брянск заняло 4-е место в турнирной таблице Второй лиги Дивизион А (фаза 1), набрав за 18 матчей 22 очка.

1
Андрей Канчельскис
ФК Динамо (Брянск)
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