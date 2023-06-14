В ДНР планируют, что донецкий «Шахтер» будет выступать во Второй лиге чемпионата России

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что воссоздаваемый в Донецке футбольный клуб «Шахтер» в будущем будет выступать во Второй лиге чемпионата России.

«Будем возрождать донецкий «Шахтер». Принято решение о возрождении. Он будет играть во Второй лиге, постепенно-постепенно войдет в чемпионат России», — приводит ТАСС слова Солнцева.

Солнцев также добавил, что планируется возродить хоккейный «Донбасс» и отметил, что на сегодня у правительства стоит задача поддержать спорт в республике.

В июне 2023 года ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию для участия в дивизионе «Б» Второй лиги.