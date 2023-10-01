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Сегодня, 19:52

В «Электроне» рассказали об идее видеообращения Балотелли и Нани в поддержку российского клуба

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Электрона» Дмитрий Шорохов рассказал об участии итальянского футболиста Марио Балотелли и португальца Луиша Нани в видеообращении в поддержку российского клуба.

«В «Адана Демирспор» играет наш товарищ Шахруддин Магомедалиев, он нам и помог в записи с Балотелли и Нани. Других зарубежных футболистов мы не рассматривали. В клубе действительно серьезные проблемы. Основной спонсор от нас не ушел. На данный момент он испытывает финансовые трудности и не может поддерживать клуб. Мы уже второй месяц находимся в поиске нового спонсора. Текущий сезон скорее всего доиграем. Участие в следующем сезоне остается под вопросом. Шансы 50 на 50», — цитирует Шорохова Metaratings.ru.

Ранее игроки «Адана Демирспор» Балотелли и Нани записали видеообращение в поддержку «Электрону» из Великого Новгорода, который может прекратить сущетсвование из-за финансовых трудностей.

«Электрон» выступает во второй лиге. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка за 10 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-elektrone-rasskazali-ob-idee-videoobrasheniya-balotelli-i-nani-v-podderzhku-kluba-290318/
Марио Балотелли
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