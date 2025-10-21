Видео
21 октября, 17:38

В ФНЛ отреагировали на решение «Тосно» вернуться в профессиональный футбол

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал объявление «Тосно» о возвращении в профессиональный футбол.

21 октября клуб сообщил, что выступит во Второй лиге в следующем сезоне.

&laquo;Тосно&raquo; возвращается в&nbsp;профессиональный футбол.«Тосно» возвращается в профессиональный футбол. Обладатель Кубка России заявится во Вторую лигу

«ФНЛ получила письмо от «Тосно» и с радостью рассматривает перспективу возвращения клуба в профессиональный футбол. Обладатель Кубка России-2017/18 получил право на выступление во Второй лиге дивизиона Б сезона 2026 года по спортивному принципу, и мы были бы рады видеть его в структуре ФНЛ, как и любой другой клуб, успешно выступивший в региональных первенствах», — цитирует Измайлова ТАСС.

В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. Вскоре команда не смогла заявиться в Первую лигу из-за долгов и была расформирована. В 2023 году она была возрождена.

Источник: ТАСС
  • bishevcky

    Спартаку можно начинать дрожать.

    21.10.2025

