В ФНЛ отреагировали на решение «Тосно» вернуться в профессиональный футбол

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал объявление «Тосно» о возвращении в профессиональный футбол.

21 октября клуб сообщил, что выступит во Второй лиге в следующем сезоне.

«ФНЛ получила письмо от «Тосно» и с радостью рассматривает перспективу возвращения клуба в профессиональный футбол. Обладатель Кубка России-2017/18 получил право на выступление во Второй лиге дивизиона Б сезона 2026 года по спортивному принципу, и мы были бы рады видеть его в структуре ФНЛ, как и любой другой клуб, успешно выступивший в региональных первенствах», — цитирует Измайлова ТАСС.

В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. Вскоре команда не смогла заявиться в Первую лигу из-за долгов и была расформирована. В 2023 году она была возрождена.