В «Иртыше» опровергли информацию о задолженности перед игроками в 5 миллионов рублей

В пресс-службе «Иртыш» ответили на вопрос «СЭ» о возможной задержки зарплаты и премиальных игрокам от президента клуба Дмитрия Сычева.

Ранее Mash сообщил, что Сычев задолжал 5 миллионов рублей зарплаты и премиальных игрокам.

«Футбольный клуб «Иртыш» в настоящий момент не имеет задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом команды по заработной плате. В период руководства клубом Дмитрия Евгеньевича Сычева в футбольном клубе «Иртыш» заработная плата выплачивалась регулярно, в полном объеме и в установленные внутренними локальными актами сроки», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В «Иртыше» также заявили, что все задолженности перед игроками были погашены перед началом сезона.

«Президентом футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев стал 30 января 2024 года и действует на основании устава клуба, который не разрешает принимать решение о финансовых операциях единолично. С обратившимися в РФС в связи с невыплатой премиальных работниками клуба, включая игроков, финансовые вопросы урегулированы. Перед началом сезона-2024/25 годов все претензии по задолженности обратившихся в РФС сотрудников клуба в части премий урегулированы и сняты. Клуб прошел лицензирование, в том числе по финансовым критериям. Футбольный клуб «Иртыш» и президент Дмитрий Сычев продолжают активную работу по поиску новых партнеров клуба на сезон-2024/25», — добавили в пресс-службе клуба.

«Иртыш» в нынешнем сезоне выступает в группе «Серебро» второй лиги Б. После 9-го тура команда занимает шестое место в турнирной таблице.