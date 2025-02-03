В «Иртыше» ждут экс-вратаря сборной России по футболу

Сегодня, 15:26
Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев пригласил в омскую команду своего бывшего одноклубника по «Локомотиву» Гильерме.
Публичная переписка сегодня произошла в соцсетях.
«С футболом не завязал еще?» — спросил Сычев у Гильерме. «Брат мой, с тобой я всегда готов! Поехали», — ответил голкипер.
Гильерме недавно исполнилось 39 лет. В ноябре 2015 года он получил гражданство России и перестал считаться «легионером» в чемпионате страны, а в марте 2016 года получил первый вызов в сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.
Гильерме дебютировал за сборную России 26 марта, выйдя на замену после перерыва в матче против Литвы (3:0). Был основным голкипером национальной команды в отборочном турнире к Евро-2020, где пропустил восемь голов, при этом сумел в шести матчах сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Иртыш» в эти дни готовится к возобновлению сезона. Сегодня команда прилетела в Новороссийск на второй учебно-тренировочный сбор.