В Израиле проявляют серьезный интерес к хавбеку «Чертаново» Левину

Полузащитник Гаррик Левин летом может покинуть «Чертаново», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, к 20-летнему игроку проявляют серьезный интерес в чемпионате Израиля.

Также сообщается, что хавбек своей игрой вызвал интерес и у нескольких клубов первой лиги. Одной из таких команд является «Родина», которая примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. Кроме того, на Левина претендует «Акрон», в котором футболист находился на просмотре прошлым летом.

Известно, что, помимо российского, Левин также имеет израильское гражданство, что может помочь ему в переходе в чемпионат Израиля.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за «Чертаново» во второй лиге, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.