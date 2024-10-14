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Сегодня, 11:46

В «Соколе» объяснили поиск клубного таролога: «Делали расклад на главного тренера»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поиске таролога для команды.

«Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с «Пари НН-2». Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу.

Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова. Солнце в десятом доме у капитана? Тоже все полностью соответствует. У нас уже больше двадцати откликов. Скоро будет проводиться отбор. Идеальный таролог? Самый главный критерий — любовь к футболу», — сказал Сафин «СЭ».

Ранее «Сокол» выложил вакансию на должность клубного таролога с опытом работы от 1 до 3 лет и заработной платой от 300 тысяч рублей.

Футбол
ФК Сокол (Казань)

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