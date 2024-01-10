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Сегодня, 20:36

В костромском «Спартаке» опровергли уход Глушакова из команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заместитель генерального директора костромского «Спартака» по вопросам PR и работы с болельщиками Елена Трошкина прокомментировала информацию об уходе полузащитника Дениса Глушакова из команды.

«Глушаков не покинул клуб, он действующий игрок команды. Он присоединится к команде на сборах позднее», — приводит слова Трошкиной Metaratings.ru.

36-летний Глушаков выступает за костромской «Спартак» с сентября 2023 года. Полузащитник сыграл 7 матчей и отдал одну голевую передачу.

По итогам первого этапа второй лиги «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона А.

Источник: Metaratings.ru
Денис Глушаков
ФК Спартак (Кострома)
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