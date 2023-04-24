В крымском «Океане» заявили, что сделают все для попадания в состав участников Второй лиги

Президент «Океана» Олег Кришталь заявил, что керченский клуб серьезно относится к возможности войти в состав участников Второй лиги чемпионата России по футболу и сделает все, чтобы туда попасть.

«Мы действительно очень серьезно отнеслись к возможности попасть в ФНЛ, в прошлом сезоне мы прекрасно понимали, что необходим результат и все силы бросили для попадания в тройку сильнейших команд Крыма, эта заслуга всего нашего коллектива. На сегодняшний день проводится большая работа для того, чтобы футбольный клуб «Океан» прошел аттестацию по требованиям ФНЛ. Хотел бы отметить и руководство Керчи, которое поддерживает нас в этом вопросе. Оперативно решаются вопросы о соответствии нашего стадиона критериям ФНЛ, также мы получили подтверждения от наших финансовых партнеров, мы убеждены, что город-герой Керчь не должен упустить этот шанс и наши болельщики увидят в Керчи лучшие команды Южного федерального округа. Мы сделаем все для того, чтобы пройти аттестацию, но последнее слово, конечно же, за президентом ФНЛ Измайловым Наилем Камильевичем. Надеемся, что этим летом мы порадуем керчан и примем участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги сезона 2023-2024 годов», — приводит слова Кришталя ТАСС.

В понедельник пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о готовности принять в состав участников Второй лиги — третьего по силе дивизиона чемпионата России — четыре клуба из Крыма в случае прохождения ими процедуры аттестации ФНЛ. Предложения о прохождении аттестации направлены в футбольные клубы «Таврия», «Севастополь», «Рубин» и «Океан».