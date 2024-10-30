В курском «Авангарде» опровергли информацию о закрытии клуба

Директор курского футбольного клуба «Авангард» Дмитрий Извеков рассказал о жизни клуба в условиях боевых действий на территории области, а также прокомментировал слухи о возможном понижении клуба во вторую лигу Б.

Ранее сообщалось, что клуб, выступающий в группе «Золото» второй лиги А, зимой может добровольно понизиться в классе или вовсе закрыться.

«Мы можем сняться? Этого нет и быть не может. Об уходе из дивизиона «А» — то же самое. Скажу больше, мы сами еще в августе дали информацию как лиге, так и РФС о нашей ситуации. Были, в том числе, и письма за подписью министра спорта и губернатора об оказании содействия клубу в тяжелый для региона период. Это возникло все не на ровном месте, как если бы мы переоценили свои силы. Если бы не августовские события, мы спокойно закрыли бы финансирование силами региона. Но у нас форс-мажор! Я с Наилем Измайловым регулярно на связи.

В критический период на территории Курской области запрещено проводить массовые спортивные мероприятия. Поэтому огромное спасибо «Зениту», ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву», «Сочи», «Арсеналу», «Акрону», «Рубину», которые пригласили к себе воспитанников футбольной школы «Авангард». Это 135 детей, каждый из которых провел не менее двух недель в тишине, тренировался в безопасности. Также предлагали свою помощь московское «Динамо» и «Химки». Огромное спасибо и ФНЛ: для нас был отменен взнос за вторую половину года. В общем, в тяжелые времена футбольная общественность не осталась в стороне», — цитирует Извекова Metaratings.

За 3 тура до финиша «Авангард» занимает 7-е место в группе «Золото», набрав 16 очков.