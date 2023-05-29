Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 21:41

В «Ленинградце» не подтвердили информацию о переходе Дмитриева в «Урал»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия заявил, что вингер Игорь Дмитриев не перейдет в «Урал».

«Мы сейчас со спортивным директором первый раз от вас услышали эту новость. Это вам в «Урале» сказали, что он к ним перешел? В клуб никаких запросов не поступало. Бред какой-то, вброс. Он является футболистом «Ленинградца» и никуда не переходит. Может лично с ним кто-то обсуждал такой вопрос или с агентом. Мы об этом ничего не знаем», — цитирует Начкепию Legalbet.

Ранее появилась информация о том, что Дмитриев перейдет в «Урал» летом 2023 года. В текущем сезоне футболист сыграл в 26 матчах за «Ленинградец» во всех турнирах, отметился 6 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/15415741/
Футбол
ФК Урал
0
Читайте также
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук считает, что 2DROTS могут спокойно играть во Второй лиге ФНЛ