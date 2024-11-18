В «Ленинградце» сообщили, что окажут содействие внутренним органам по делу о нападении на Евсеева и Шмарко

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия в разговоре с «СЭ» рассказал о сотрудничестве клуба с внутренними органами после нападения в Астрахани на главного тренера команды Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко.

«При задержании все дали показания. Этим утром к нам в отель приходила следственная группа, с ними еще тоже пообщались. Все показания записаны, дальше уже дело органов разбираться в этом. Все необходимые содействия мы окажем», — сказал Начкепия «СЭ».

В ночь на 18 ноября на Евсеева и Шмарко напали в Астрахани с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

В отношении нападавших на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.