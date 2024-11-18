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ФНЛ-2

Сегодня, 18:25

В «Ленинградце» сообщили, что окажут содействие внутренним органам по делу о нападении на Евсеева и Шмарко

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия в разговоре с «СЭ» рассказал о сотрудничестве клуба с внутренними органами после нападения в Астрахани на главного тренера команды Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко.

«При задержании все дали показания. Этим утром к нам в отель приходила следственная группа, с ними еще тоже пообщались. Все показания записаны, дальше уже дело органов разбираться в этом. Все необходимые содействия мы окажем», — сказал Начкепия «СЭ».

Главный тренер &laquo;Ленинградца&raquo; Вадим Евсеев и&nbsp;его помощник Александр Шмарко. «Не дали прикурить, началась драка». Евсеев плохо видит, у Шмарко пять швов после нападения в Астрахани

В ночь на 18 ноября на Евсеева и Шмарко напали в Астрахани с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

В отношении нападавших на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Александр Шмарко
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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