В «Ленинградце» сообщили, что тренер Шмарко продолжает лечение после нападения в Астрахани

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья помощника главного тренера команды Александра Шмарко.

«Александр находится дома. Он лечится, но дома, а не в больнице. В тренировочном процессе Александр не участвует, потому что шрам достаточно серьезный и болезненный. Будем надеяться, что он быстро восстановится», — сказал Начкепия «СЭ».

В ночь на 18 ноября стало известно, что на главного тренера питерского клуба Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение, когда они возвращались в отель из ресторана в Астрахани. Шмарко получил порез щеки, а Евсеев был атакован перцовым газом в лицо. Оба сотрудника «Ленинградца» были госпитализированы.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.