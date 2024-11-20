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Сегодня, 13:05

В «Ленинградце» сообщили, что тренер Шмарко продолжает лечение после нападения в Астрахани

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья помощника главного тренера команды Александра Шмарко.

«Александр находится дома. Он лечится, но дома, а не в больнице. В тренировочном процессе Александр не участвует, потому что шрам достаточно серьезный и болезненный. Будем надеяться, что он быстро восстановится», — сказал Начкепия «СЭ».

В ночь на 18 ноября стало известно, что на главного тренера питерского клуба Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение, когда они возвращались в отель из ресторана в Астрахани. Шмарко получил порез щеки, а Евсеев был атакован перцовым газом в лицо. Оба сотрудника «Ленинградца» были госпитализированы.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Вадим Евсеев
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