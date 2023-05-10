В «Ленинградце» заявили, что клуб ждет получения лицензии для выступления в первой лиге

Сегодня, 17:35
Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для участия в следующем сезоне в первой лиге.
— Документы на лицензирование поданы. Проблем быть не должно. В ближайшее время должны получить лицензию, — приводит «Спорт День за Днем» слова пресс-атташе клуба.
— Когда будет принято решение?
— Обычно это происходит в 20-х числах мая. Насколько мне известно, «Ленинградец — первый клуб, который подал документы на лицензирование. Естественно, все с прицелом на первое место во второй лиге. Смысла занимать первое место нет, если не проходишь лицензирование. У нас все нормально.
«Ленинградец» занимает первое место в группе 2А второй лиги. Команда набрала 41 очко в 16 матчах.