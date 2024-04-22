В «Родине» заявили, что сотрудничество клуба с Павлюченко закреплено рукопожатием

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал сотрудничество с тренером нападающих второй команды Романом Павлюченко.

«У нас настолько доверительные и уважительные отношения с Романом Анатольевичем, что есть особая система соглашения по работе, контракт здесь ни при чем. У нас сотрудничество закреплено рукопожатием, это самое важное. Роман Анатольевич выразил желание принять наше предложение, теперь помогаем друг другу, мы помогаем ему войти в тренерскую профессию, он помогает нам в работе с нападающими. Работает ли он бесплатно? Мы начали работать, впоследствии скорректируем условия, сейчас у нас договоренность, что Роман Анатольевич попробует, почувствует эту профессию, а чуть позже мы с ним сядем, обменяемся впечатлениями и более детально обсудим наше сотрудничество», — приводит ТАСС слова Зинина.

«Родина-2» объявила о назначении Павлюченко тренером нападающих команды 10 апреля.

В разные годы своей карьеры россиянин выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Знамя», «Арарат», а также английский «Тоттенхэм», за который провел 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.