В «Севастополе» заявили, что клуб на 90% готов к выступлению во Второй лиге

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый заявил, что клуб на 90% готов к выступлению во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата России по футболу, который проводит Футбольная национальная лига (ФНЛ).

«Мы сегодня пять критериев отправили для аттестации, среди них спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой. Мы по всем вопросам отослали документы. Какая дальше будет вестись работа? Я полагаю, что комиссия посмотрит наши документы, внесет определенные правки, чтобы доработать документы, а потом — вперед. До сегодняшнего дня нужно было подать эти документы, мы их подали. А решение вопроса будет в мае, до 24-27 мая должен быть решен вопрос. На сегодняшний день мы готовы к выступлению в ФНЛ на 90%», — приводит слова Чалого ТАСС.

В понедельник пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о готовности принять в состав участников Второй лиги — третьего по силе дивизиона чемпионата России — четыре клуба из Крыма в случае прохождения ими процедуры аттестации ФНЛ. Предложения о прохождении аттестации направлены в футбольные клубы «Таврия», «Севастополь», «Рубин» и «Океан».