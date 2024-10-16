В «Соколе» ответили Мостовому, который предложил пригласить батюшку, клоуна и уролога в клуб

Руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о поиске таролога для команды.

— Поиск таролога в процессе. Пока собеседований не было. Планируются перед выездом, в ближайшие дни будем смотреть. В целом реакция ожидаема. Ничего не удивило. Нам и Олеся Иванченко ответила. Мы все делали правильно, скажу так. Давали несколько комментариев: один я, потом наш тренер, президент и еще специалист-пиарщик из моего отдела. С этим комментарием уже было обращение к Олесе.

— Был комментарий Александра Мостового, который сказал: «Могут батюшку позвать, клоуна. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите». Может, есть планы по приглашению того же священника?

— Будем действовать по ситуации. Каких-то планов нет.

Ранее «Сокол» выложил вакансию на должность клубного таролога с опытом работы от 1 до 3 лет и заработной платой от 300 тысяч рублей.