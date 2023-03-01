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Сегодня, 14:21

В «Соколе» положительно оценивают реформу второй лиги

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил грядущую реформу второй лиги.

«Впервые узнал о реформе в 2021 году. Мы были включены в рабочую группу. Только изначально реформа была немного другой. Сейчас предлагают новой лиге играть в гибридном формате, а во второй по системе «весна-осень». Тогда предлагали перевести первую лигу на гибридный формат. Так полагаю, в первой лиге не все клубы это поддержали. Вообще отношусь к нынешней реформе положительно! Не думаю, что для футболистов это стоит кардинально изменит. Футболистов по этому поводу не спрашивали. У нас пока есть небольшой отрыв после осенней части. Задача клуба — попасть напрямую в первую лигу. Поэтому настроены на это. Пока не думаем о новой лиге», — сказал Оголев «СЭ».

Футбол
ФК Сокол (Саратов)
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