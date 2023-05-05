В «Соколе» рассказали о поставленных задачах перед Бояринцевым

Директор «Сокола» Алексей Потапов прокомментировал корреспонденту «СЭ» назначение на пост главного тренера Дениса Бояринцева.

«У нас только что закончилось совещание, на котором мы утвердили кандидатуру Дениса Бояринцева на пост главного тренера. Контракт рассчитан до конца следующего сезона. Перед новым тренером стоит задача выйти в Первую лигу в этом сезоне и закрепиться там в следующем», — сказал Потапов «СЭ».

«Сокол» после 28-и туров занимает первое место во Второй лиге Группа 3, набрав 36 очков.