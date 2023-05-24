В «Текстильщике» сообщили, что не будут подавать апелляцию на лицензирование ФНЛ-1

Генеральный директор ивановского «Текстильщика» Игорь Ершов рассказал подробности получения лицензии для участия в ФНЛ.

«Мы не будем подавать апелляцию на лицензирование ФНЛ-1. Просто потому, что потеряли математические шансы на выход и сейчас занимаемся лицензией ФНЛ-2. Там у нас все нормально. Если бы мы подали на апелляцию, то у нас была бы неделя, за это время мы бы закрыли все вопросы. Были некоторые нюансы, по которым нам отказали, но все это поправимая история. У нас было буквально полтора замечания, ничего такого, что бы мы не смогли выполнить», — приводит слова Ершова Metartings.ru.

В нынешнем сезоне Второй лиги «Текстильщик» после 19 матчей занимает четвертое место в группе 2А с 33 очками, отставая от лидирующего «Ленинградца» на десять очков.