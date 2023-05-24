Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:56

В «Текстильщике» сообщили, что не будут подавать апелляцию на лицензирование ФНЛ-1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор ивановского «Текстильщика» Игорь Ершов рассказал подробности получения лицензии для участия в ФНЛ.

«Мы не будем подавать апелляцию на лицензирование ФНЛ-1. Просто потому, что потеряли математические шансы на выход и сейчас занимаемся лицензией ФНЛ-2. Там у нас все нормально. Если бы мы подали на апелляцию, то у нас была бы неделя, за это время мы бы закрыли все вопросы. Были некоторые нюансы, по которым нам отказали, но все это поправимая история. У нас было буквально полтора замечания, ничего такого, что бы мы не смогли выполнить», — приводит слова Ершова Metartings.ru.

В нынешнем сезоне Второй лиги «Текстильщик» после 19 матчей занимает четвертое место в группе 2А с 33 очками, отставая от лидирующего «Ленинградца» на десять очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-tekstilshike-soobshili-chto-ne-budut-podavat-apellyaciyu-na-licenzirovanie-fnl-1-253603/
Футбол
1
0
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геркус — об освобождении Ларина: «Рад, что суд пошел навстречу и смягчил приговор»

Адвокат Калинов рассказал, может ли экс-директор «Чертаново» Ларин вернуться под стражу