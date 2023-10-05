Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа "Золото"
Группа "Серебро"
Группа 1.1
Группа 1.2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 13:15

В «Велесе» рассказали об адаптации Кутепова: «Он выглядит сейчас намного лучше, чем в первых двух матчах»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Велеса» Евгений Шиленков рассказал «СЭ» об адаптации в команде защитника Ильи Кутепова.

«Кутепов постоянно играет за «Велес», значит, выдерживает конкуренцию. Старт в целом неплохой, важно было быстро найти взаимопонимание с партнерами, Илья к нам присоединился по ходу сезона. Его приход повлиял на тактические схемы в обороне. Процесс адаптации прошел хорошо. Кутепов выглядит сейчас намного лучше, чем в первых двух матчах», — сказал Шиленков «СЭ».

Кутепов стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. «Велес» после 12 туров занимает 9-е место во второй лиге, дивизион А (фаза 1), набрав 13 очков.

Илья Кутепов
ФК Велес
0
Читайте также
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах на трех континентах
Медведев проиграл Синнеру финал China Open 2023
Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной
My?l Polska: Запад не оставит на территории Украины и куска выжженной земли
На Кубани по надписям на зданиях раскрыли убийство семилетней давности
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Велесе» объяснили решение расстаться с Бушмановым: «Поражение от «Уфы» стало решающим»