В Воронеже будут судить исполнительного директора «Чайки» по 11 эпизодам подкупа

Железнодорожный районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна, обвиняемого в 11 эпизодах подкупа участников спортивных соревнований.

«В Железнодорожный районный суд г. Воронежа поступило уголовное дело по обвинению Баяна О. А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»). Уголовное дело было передано на рассмотрение судье Александрову», — приводит ТАСС слова из заявления суда.

По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям за суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей отступить от объективного судейства и создать условия для выигрыша «Чайки».

Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.

«Дышеков Х. Ж., приняв предложение Баяна, вступил в сговор с шестью игроками ФК «Черноморец» и обеспечил тем самым победу ФК «Чайка» 13 мая 2019 г. в матче 27 тура первенства России», — говорится в сообщении на сайте суда.

В 2022 году суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном футбольном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец», который состоялся весной 2019 года. По решению суда главному тренеру краснодарского клуба Дышекову был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 тысяч до 350 тысяч рублей.