В ворота «Амкара» назначили пенальти за подзатыльник сопернику

В матче второго тура четвертой группы дивизиона Б Второй лиги между «Амкаром» и «Соколом» был назначен пенальти за подзатыльник сопернику.

Защитник пермской команды Александр Степанов ударил игрока казанского клуба Романа Ткачука в своей штрафной. После легкого подзатыльника футболист «Сокола» упал на газон и потребовал медицинскую помощь.

Судья назначил 11-метровый, который реализовал полузащитник казанцев Наиль Замалиев.

Встреча прошла на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счетом 2:1.