В ялтинском «Рубине» подтвердили начало проверки РФС для лицензирования крымских клубов

Президент футбольного клуба «Рубин» Ялта Кирилл Шапошников рассказал «СЭ» о ходе лицензирования крымских клубов.

— Правда ли, что «Рубин» и еще три клуба допустили к лицензированию? Означает ли это, что мы сможем увидеть крымские клубы в следующем году в соревнованиях РФС?

— Лицензирование будут проходить все восемь команд премьер-лиги Крымского футбольного союза. А к участию во втором дивизионе команды уже будут допущены по спортивному принципу — победитель и призеры прошлогоднего первенства «Севастополь», «Рубин Ялта», «Океан» (Керчь), а также обладатель Кубка — «Таврия» (Симферополь).

— Как проходит процедура лицензирования? Насколько готов клуб?

— Делегация РФС, проводившая собрание для команд-участниц Премьер-лиги, обозначила сроки проведения процедуры и основные ее моменты. Наш клуб готовился к возможному лицензированию и сейчас занимается подготовкой документов к указанным срокам. Есть некоторые технические вопросы, которые нам предстоит решить, но могу сказать четко — морально мы готовы и стремимся достойно представлять наш город Ялта в ФНЛ!

27 марта директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщал, что в апреле должны начаться действия по интеграции крымских клубов в российский футбол.