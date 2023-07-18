В ялтинском «Рубине» прокомментировали обмен кругами с «Кубанью Холдинг»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников прокомментировал «СЭ» решение поменяться кругами с командой «Кубань Холдинг» в связи с инцидентом на Крымском мосту.

«К сожалению, последние события внесли коррективы в календарь турнира. В текущей ситуации мы согласились с предложением об обмене домашними матчами с ФК «Кубань Холдинг» и 23 июля снова сыграем на выезде. В свою очередь, от лица нашего клуба и всех его болельщиков хотел бы пожелать скорейшего выздоровления девочке Ангелине, пострадавшей на Крымском мосту», — сказал Шапошников «СЭ».

Ранее администрация ФНЛ согласовала смену очередности проведения матчей между ФК «Кубань Холдинг» и ФК «Рубин Ялта». Игра второго тура пройдет 23 июля в станице Павловская, а встреча 8-го тура состоится 3 сентября в Ялте.