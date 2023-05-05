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ФНЛ-2

Сегодня, 13:15

В ялтинском «Рубине» раскрыли бюджет для участия во втором дивизионе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото ФК «Рубин Ялта»
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Президент «Рубина Ялта» Кирилл Шапошников в интервью «СЭ» раскрыл бюджет команды для участия во втором дивизионе.

— Какой планируете бюджет? Какие источники финансирования?

— Ориентируемся на бюджет в районе 40 млн рублей. Что касается источников, то ведем работу с потенциальными партнерами как регионального, так и федерального значения, чтобы вместе идти и выступать на более высоком уровне. Например, крупнейший производитель пива, сладких безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод на полуострове — комбинат «Крым» — наш недавний партнер, заинтересованный в расширении своего присутствия в регионах страны.

Процедура аттестации крымских клубов в ФНЛ запланирована на 17-23 мая. Окончательное решение станет известно ориентировочно 24-го числа.

Футболисты &laquo;Рубина Ялта&raquo;. «Было понятно, что интеграция крымских клубов — вопрос времени». Интервью президента «Рубина Ялта»
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