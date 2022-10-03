В «Зените» подтвердили отставку Радимова. Он останется в клубе

В пресс-службе «Зенита» подтвердили «СЭ», что Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».

При этом в клубе подчеркнули, что он останется работать в структуре и займет должность советника по развитию молодежного футбола.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков.

30 сентября Радимов был дисквалифицирован на три матча второй лиги по итогам игры против «Родины-2». Также специалист оштрафован на 75 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.