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Сегодня, 06:47

Евсеев: «Моя дочь к футболу спокойно относится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, как сложилась судьба его дочери, которой делали операцию на сердце в те дни, когда сборная России осенью 2003 года играла со сборной Уэльса в стыковых матчах чемпионата Европы-2004.

— У дочери все хорошо, ей 25 лет, учится, — цитирует «РБ Спорт» Евсеева. - Она к футболу спокойно относится. Любит рисовать, в этой области развивается. У меня-то с рисованием — никак, «зеро». Мой брат старший хорошо рисует, он учился в художественной школе. И, может, какие-то способности передались от него к ней. А я — нет в этом смысле.

— Но схемы же вы рисуете, расположение игроков на поле.

— Сейчас компьютер все рисует. Хотя можно и на бумаге, и на макете изобразить. У кого какая техника, кто что может себе позволить. В «Ленинградце» — современная техника. По крайней мере, идут навстречу в вопросах с ее обеспечением, если надо что-то усовершенствовать.

Источник: "РБ Спорт"

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