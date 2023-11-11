Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Группа "Золото"
Группа "Серебро"
Группа 1.1
Группа 1.2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:35

Валерий Петраков: «Нашему футболу нужно возвращаться на систему «весна — осень»

Telegram Дзен

Валерий Петраков, главный тренер «Иртыша» из Омска, заявил, что российскому футболу необходимо возвращаться на прежнюю систему проведения соревнований.

«Когда переходили на нынешнюю систему, тренеры, которые работали с клубами — участниками еврокубков, говорили, что у нас короткий чемпионат, в отличие от зарубежных, а в случае перехода будет легче готовиться к еврокубковым матчам, — цитирует «РБ Спорт» Петракова. — В итоге такой переход совершили, но, как показала практика, это ничего не дало. Газзаев выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА при прежней системе. И «Зенит» тоже. После перехода на нынешнюю систему не выиграли ничего».

По словам 65-летнего специалиста, переход на систему «осень — весна» оказался неоправданным.

«Надо возвращаться на прежнюю систему, учитывая условия. Потому что таких клубов, как «Зенит», на чьем стадионе можно играть в комфортных условиях в любую погоду, или «Краснодар», который играет на юге и на такой арене, мало», — отметил Петраков.

Переходным в РПЛ стал сезон-2011/12.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Петраков
3
Обсудить
Читайте также
Биография Вячеслава Борщева: русский парень переехал в США и танцует после побед в UFC
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин Ялта» продлил контракт с главным тренером Грачевым