16 ноября, 16:25

«Велес» выиграл первый этап второй лиги дивизиона А

Алина Савинова

«Велес» обыграл «Машук-КМВ» в заключительном, 18-м туре первого этапа второй лиги дивизиона А в группе «золото» — 1:0.

Автором единственного гола стал Захар Тарасенко, который отличился на 16-й минуте. За три минуты до окончания основного времени были удалены игроки обеих команд: Михаил Рыбалко («Велес») и Олег Суворов («Машук-КМВ»).

«Велес» набрал 33 очка и стал победителем первого этапа. Если команда займет первое, второе или третье место на втором этапе, то напрямую выйдет в первую лигу. Если «Велес» займет с четвертой по шестую позицию, то сыграет в стыковых матчах с клубом, ставшим третьим по итогам второго этапа.

Чемпионат России. Вторая лига. «Золото». 18-й тур.
16 ноября, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
1:0
Машук-КМВ

1

  • alexb2025personal

    Ждем Велес в РПЛ в 2027 году.

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    ФК Велес
    ФК Машук-КМВ
