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Сегодня, 19:00

Веретенников покинет «Краснодар-2»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Олег Веретенников.
Фото ФК «Краснодар»
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По информации «СЭ», исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара-2» Олег Веретенников покинет свой пост.

54-летний специалист возглавил вторую команду «быков» в конце апреля, когда «Краснодар-2» покинул Николай Писарев. Под руководством Веретенникова команда провела 9 матчей, одержала две победы, трижды сыграла вничью и четырежды уступила.

8 июня «Краснодар-2» проиграл «Велесу» (1:2) в 18-м туре второй лиги. «Быки» заняли седьмое место в весеннем сезоне группы «Золото» и опустились в группу «Серебро».

Олег Веретенников
Футбол
ФК Краснодар-2
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