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Сегодня, 01:21

Baza: вместе с Евсеевым в результате нападения пострадали два сотрудника «Ленинградца»

Сергей Разин
корреспондент
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Трое сотрудников «Ленинградца» пострадали в результате нападения в Астрахани, сообщает Baza.

По сведениям источника, помимо главного тренер Вадима Евсеева травмы получил его ассистент Александр Шмарко и заместитель генерального директора клуба.

Сообщается, что тренерский штаб «Ленинградца» и руководство клуба шли в отель из ресторана. Двое мужчин подошли к представителям клуба и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил,те попросили еще раз и после этого брызнули в лицо из газового баллончика. Шмарко и еще один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В итоге Шмарко получил удар ножом по лицу, удар прошел по касательной.

Вадим Евсеев. «В порядке ли я? Нет». На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

Ранее о нападении на Евсеева сообщил в своем телеграм-канале комментатор Денис Казанский.

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Источник: Baza
Александр Шмарко
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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