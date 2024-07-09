Выставленный на «Авито» казанский «Сокол» нашел потенциального покупателя

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Сокола» Рустем Сабирзянов рассказал, что клуб нашел потенциального покупателя.

6 июля сообщалось, что объявление о продаже клуба за 5,3 миллиона рублей появилось в торговом интернет-сервисе «Авито». Позже объявление пропало.

«Скоро состоится встреча [с потенциальным покупателем], поэтому пока убрали объявление», — цитирует Сабирзянова ТАСС.

На данный момент «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице второй лиги Б с 28 очками за 13 матчей. Клуб был основан в ноябре 2018 года под названием «Смена». Команда выступает на стадионе «Трудовые резервы», вместимость которого составляет 5 тысяч человек.