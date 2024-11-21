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Сегодня, 10:34

Защитник брянского «Динамо» заявил, что благодаря военным до города ничего не долетает

Камила Абдурахманова
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Защитник брянского «Динамо» Дмитрий Осипов рассказал, как команда пережила угрозу ракетной опасности во время матча с «Иртышом».

«Изначально ожидалось, что голов много не будет. Первый тайм получился более-менее равным, было больше борьбы, с моментами испытывали трудности как мы, так и соперник. А после перерыва, считаю, мы полностью переиграли «Иртыш». Соперник же с 50-й минуты начал тянуть время. Думаю, игроки «Иртыша» рады этому результаты, а мы, конечно, расстроились, поскольку нацеливались на победу.

По ходу игры это впервые произошло. Но сейчас такое время, а мы близко к эпицентру этих событий. Накануне вот тоже была в городе такая сирена. Можно сказать, что мы уже привыкли, а вот ребята из Омска, наверное, были чуть шокированы. Тут надо поблагодарить наших военных, которые нас защищают. К счастью, их усилиями до города ничего не долетает. Надеюсь, скоро эти сирены перестанут звучать», — приводит слова Осипова «ВсеПроСпорт».

Матч &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Иртыш&raquo; в&nbsp;Брянске прерывали из-за ракетной опасности. Из-за ракетной опасности в Брянске прервали матч. «Динамо» и «Иртыш» играли за место во второй лиге А

Первая стыковая встреча за право участия во втором этапе второй лиги A в группе «Серебро» между брянским «Динамо» и омским «Иртышом» состоялась 20 ноября и завершилась нулевой ничьей. В первой тайме игра была прервана на 45 минут из-за ракетной опасности. Ответная встреча пройдет в Омске 24 ноября.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Динамо (Брянск)
ФК Иртыш
Дмитрий Осипов

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