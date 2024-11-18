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Игрок «Ленинградца» Беляев — о нападении на Евсеева: «Неприятно»

Алина Савинова
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Защитник «Ленинградца» Максим Беляев отреагировал на инцидент с нападением на тренерский штаб клуба.

«Я был в Петербурге, продолжаю восстанавливаться после травмы. Сегодня команда возвращается после вчерашнего матча. Конечно, неприятно когда такое происходит. Как я понимаю, все относительно благополучно, исходя из официального заявления клуба», — цитирует Беляева «ВсеПроСпорт».

В ночь на 18 ноября стало известно, что на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали в Астрахани с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

В отношении двух нападавших мужчин возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник: ВсеПроСпорт
Вадим Евсеев
Максим Беляев
Футбол

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