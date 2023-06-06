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Сегодня, 17:44

Журова — о выдаче ялтинскому «Рубину» аттестата ФНЛ: «Справедливость восторжествовала»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о том, что ялтинский «Рубин» прошел аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге.

«Наконец-то. Очень ждали этого события. Вначале не включали эти клубы, потому что понимали, что последуют санкции всему футбольному союзу. Неизвестно, чем бы закончилось это для нашего футбольного сообщества, а тут они и так уже все санкции применили. Понимая, что других вариантов уже нет, теперь держать эти клубы и не давать им возможности играть в лиге — это неправильно. Справедливость восторжествовала», — сказала Журова «СЭ».

Ранее аттестат ФНЛ получил другой крымский клуб — «Севастополь».

Футбол
Светлана Журова
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